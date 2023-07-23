Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Военкор Сладков заявил о высоких потерях ВСУ при контрнаступлении
Сладков не согласился со словами Зеленского о контрнаступлении

реклама

Военный корреспондент Александр Сладков опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о преуспевании контрнаступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В своем Telegram-канале Сладков заявил, что на территории конфликта отсутствуют российские "основные минные поля", как утверждал Зеленский, и подчеркнул, что украинские саперы регулярно устанавливают новые противотанковые и противопехотные мины в "труднодоступной и опасной "серой зоне"".

реклама

Кроме того, он отметил, что существуют области, где присутствуют зоны сплошного плотного минирования перед второй и третьей линиями обороны, которые до сих пор не были преодолены.

Относительно украинского наступления, Сладков согласен, что ВСУ понесли значительные потери, однако он утверждает, что большого прогресса в отбитии территорий украинской армией пока не достигнуто.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой также выразил сомнения в обещаниях Зеленского о возобновлении контрнаступления и предположил, что такие действия могут привести к серьезным потерям со стороны ВСУ.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #новости
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
28
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
11
В Сети появился качественный спутниковый снимок большого лагеря ЧВК «Вагнер» под Осиповичами
2
В ходе неудачной атаки на Ореховской ЛБС в кадр попали сразу четыре раскуроченные БМП Bradley
8
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
7
Украинский военный опубликовал видео с подорванными на минах танками Leopard
3
Задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
7
Инженер-ядерщик выкрал чертежи атомной подлодки США, спрятав их в бутерброде с арахисовым маслом
1
"Будет истреблять танки на расстоянии до 100 км" - в Defence24 рассказали о российском Гермесе
5
Пригожин зарегистрировал новую компанию на территории Беларуси возле лагеря ЧВК "Вагнер"
+
Столкновение спутника НАСА с астероидом отправило каменные глыбы в космос
3
Украина получит ракеты HiMARS большой дальности - что это значит и как изменит ситуацию
14
Обновление Windows 10 приводит к зависанию игр и ПО, а также общему замедлению ПК
6
В Пентагоне заявили о фактах хищения оружия США в Украине, но не считают это серьёзной проблемой
1
Зеленский переложил на Запад вину за проблемное «контрнаступление» ВСУ
2
В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
+
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 2.6 PH/s
1
Аппараты iPhone 15 Pro могут быть в дефиците в момент начала продаж
1
Состоялся релиз Unholy — мрачного хоррора про поиски ребёнка в постсоветском городе Восточной Европы
1
Боец ВСУ показал два подбитых Leopard 2А4 – башня немецкого танка валяется отдельно от корпуса
3

Популярные статьи

Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
89
9 полезных функций вашего роутера, о которых вы можете не догадываться
10
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
70
ТОП-5 процессоров для игровой конфигурации, оснащенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090
10
Стоит ли покупать ASIC для майнинга в июле-августе 2023 года - проводим расчёт окупаемости
5
HIMARS потерял эффективность – аналитик из США побывал на Донбассе и пояснил провал наступления ВСУ
5
Xbox Game Pass Core - очередной провал компании Microsoft
11
Игровой компьютер для вашего мальчика за 35 000р – зачем платить больше, если можно заплатить меньше
10
Бобби Котик против слияния Microsoft и Activision Blizzard
12
О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих
5

Сейчас обсуждают

DonCarleone
02:14
зеля доиграется скоро словами, сам будет нейтрализован в мир иной, на поле боя то успехов вообще нет никаких...угробил 310тыс солдат своих, вопрос за что? ничего не добились, где стояли там и стоят) в...
«Должна быть нейтрализована»: Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
Ник Хобо
02:06
Мать за 60 штук, зато 32 ГБ ОЗУ всего. Гений! PS. 32 Гб - это 32 гигабит. "32 Гб считаем оправданным" - если вас там много, чего же никто не исправил? Вопрос риторический, ответа не требуется.
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
Владимир
02:01
Вы удивитесь но на россии. С нее и спросите, а вот с украины спрашивать про касеты не будут, но если очень хотите то спросят.
Посольство России: ответственность за применение ВСУ кассетных боеприпасов лежит на США
Лев корл
01:56
Скоро Одесса вернется домой!
Экс-разведчик США Риттер: Россия полностью ликвидирует военные базы ВСУ в Одессе
Nacvark
01:42
Основатель: Danish Karokhel Danish Karokhel is the director of Pajhwok Afghan News, which is one of the leading independent news agencies in Afghanistan.[1] In 2008, he won an International Press Free...
Талибы конфисковали и сожгли музыкальные инструменты - местные СМИ
Дмитрий Антонов
01:41
О я то знаю о чем пишу умник блин диванный
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
32Влад32
01:37
Одна из задач СВО - демилитаризация Украины. Похоже идет она параллельно с демилитаризацией НАТО.
Западная пресса недоумевает: если Украина «побеждает», то как же тогда выглядит поражение?
32Влад32
01:33
Да нет еще пока никакого ИИ. Пока что это игрушка.
Дэвид Хэйтер говорит, что искусственный интеллект - это "игрушка, а не революция"
Lubitel 32
01:30
Оставшейся на дискретку шины х8 хватит? Особенно для v4 Х8 где скорость ПСП падает до 30% от изначальной. Лучше взять в450+2600+RX5600/5700 профит выше при тех же деньгах.
Игровой компьютер для вашего мальчика за 35 000р – зачем платить больше, если можно заплатить меньше
N1ghtwish
01:23
Timeshift, Singularity, FEAR 1 c add-on'ами, FEAR2, Death Space2.
О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем