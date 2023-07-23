Сладков не согласился со словами Зеленского о контрнаступлении

Военный корреспондент Александр Сладков опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о преуспевании контрнаступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В своем Telegram-канале Сладков заявил, что на территории конфликта отсутствуют российские "основные минные поля", как утверждал Зеленский, и подчеркнул, что украинские саперы регулярно устанавливают новые противотанковые и противопехотные мины в "труднодоступной и опасной "серой зоне"".

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Кроме того, он отметил, что существуют области, где присутствуют зоны сплошного плотного минирования перед второй и третьей линиями обороны, которые до сих пор не были преодолены.

Относительно украинского наступления, Сладков согласен, что ВСУ понесли значительные потери, однако он утверждает, что большого прогресса в отбитии территорий украинской армией пока не достигнуто.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой также выразил сомнения в обещаниях Зеленского о возобновлении контрнаступления и предположил, что такие действия могут привести к серьезным потерям со стороны ВСУ.







