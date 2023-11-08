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Обнаружен загадочный владелец кошелька с 250 000 ETH, которые были получены в ходе ICO, и с тех пор движения по кошельку зафиксировано не было – это эстонский инвестор Райн Лыхмус.
В интервью СМИ г-н Лыхмус рассказал, что вложил деньги, купив 250 000 ETH в момент ICO, и забыл пароль. «С тех пор я не делал ничего, чтобы спасти эти деньги», - отметил инвестор, предложив каждому самим посчитать, сколько он потерял. Надежды основателя эстонского банка LHV Bank связаны с искусственным интеллектом, он планирует создать свою цифровую копию и заставить ее вспоминать пароль.
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Отметим, что потерянная сумма составляет на текущий момент чуть менее $500 млн, с момента покупки актив вырос в 5333 раза.
По подсчетам специалистов Coinbase, общая сумма потерянных ETH с очень маленьким шансом на восстановление доступа оценивается в ETH 886 000, это порядка $1,73 млрд.