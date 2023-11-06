Энергия в этом случае фактически дармовая. Кроме того, это полезно для окружающей природной среды.

Компания Marathon Digital начала майнить криптовалюту на свалках, пилотный проект запущен в штате Юта. Идея проста: из глубин свалки обычно сифонит метан. Метан надо собрать, сжечь, превратить в электричество, и майнить криптовалюту с помощью этой фактически дармовой энергии. Вложения ожидаются только в оборудование; также, возможно, будет небходимо что-то заплатить владельцу свалки.

Партнером проекта выступила компания Nodal Power, которая базируется как раз в штате Юта. Этот стартап, запущенный в ноябре 2022 года, создал установку для генерации электроэнергии из метана свалок. Сейчас работают две установки Nodal Power, совмещеные с ЦОДом. “Мы берем метан со свалки, очищаем его, сушим, сжимаем и используем для генерации электричества», - подчеркивают в Nodal Power.

В проекте есть еще один плюс — газ со свалок меньше поступает в атмосферу, парниковый эффект выражен в результате чуть менее сильно. Ранее в США подсчитали, что газ, сифонящий на свалках, составляет 14,3% всех выбросов метана в стране.

К слову, Marathon во втором квартале 2023 года намайнила в общей сумме 2926 биткоина.