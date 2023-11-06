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CryptoLover
Фейковое ПО Ledger Live из магазина приложений Microsoft лишило пользователей денег
Общие потери пользователей, скачавших фейковое приложение, оцениваются в $588 тыс.

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Фишинговое приложение, предназначенное для управления холодными кошельками Ledger Live Web3, было загружено в магазин приложений Microsoft, есть пострадавшие. Потери составили 16,8 BTC, деньги ушли злоумышленнику в ходе 38 транзакций.

Отмечается, что фейковое приложение появилось в магазине Microsoft в середине октября, но его не скачивали, обычно у тех, кто пользуется холодными кошельками, уже есть свое ПО. Пострадавшие появились только в начале ноября.

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К слову, фишинговое приложение Ledger Live появляется не впервые, в учетной записи Ledger в соцсетях можно видеть, что подобные предупреждения появлялись в декабре прошлого года и в марте года текущего. Указывалось, что безопасно сказать приложение можно только на официальном сайте компании.

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#криптовалюта #биткоин #фишинг #скам #холодный кошелек.
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