Почти круглая дата: 5 октября 2009 года биткоин впервые был выставлен на продажу, за $1 заплатили 1309,03 биткоина.

Криптосообщество празднует очередную годовщину: если бы 14 лет назад, 5 октября 2009 года, кто-то купил биткоинов на $1, сейчас бы у него было $36,27 млн.





реклама

Напомним, 3 января 2009 года Сатоши Накамото, таинственный создатель биткоина, чья личность не раскрывается, выполнил майнинг первых 50 биткоинов. Позже, в первые месяцы существования биткоина, г-н Накамото намайнил порядка 1 млн биткоинов, которые до сих пор находятся на принадлежащих ему кошельках. Позже Накамото пропал из вида, передав руководство Bitcoin Foundation Гэвину Андресену, и с 2010 года в развитие биткоина и соответствующих сервисов не вмешивался.

К слову, 12 января 2009 года один из ранних сторонников биткоина, программист Хэл Финней, получил от Сатоши Накамото 10 биткоинов в ходе первой в мире транзакции по передаче этого типа криптовалюты.

Но вернемся к цифрам. Согласно данным историка биткоина Пита Риззо (Pete Rizzo), 5 октября 1 BTC стоил $0,0007639. Но уже 13 октября 2009 цена существенно поднялась, достигнув $0,001128 за BTC. Итого, в середине октября за $1 можно было купить 885,91 BTC. В те времена, когда криптобиржи еще отсутствовали, платежи проводились «как договорятся», обычно сделки проводились на форумах.

А в следующем году, 22 мая 2010 года, был впервые осуществлен платеж биткоинами за предметы физического мира: 10 тыс BTC были переведены за две пиццы. Теперь 22 мая празднуется Bitcoin Pizza Day.