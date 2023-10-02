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CryptoLover
Honda начала принимать оплату в криптовалюте
За автомобили, мотоциклы и силовое оборудование компании Honda теперь можно заплатить биткоинами, XRP, SHIB, и еще тремя десятками монет.

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Японская компания Honda Motor начала принимать оплату в криптовалюте через сервис платежей  FCF Pay.

Пользователи сразу стали интересоваться комиссией, спрашивая, сколько придется заплатить с платежа в $30 тыс. Оказывается, как ответили в FCF Pay, придется заплатить дополнительно 3 USDT плюс 2% от суммы.

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Среди принимаемых криптовалют - Bitcoin (BTC), Ether (ETH), (XRP), Shiba Inu (SHIB), Binance Coin (BNB), Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE), и даже есть экзотические мемные валюты типа Pepe Coin (PEPE) и BabyDoge Coin (BabyDoge). В целом общее число принимаемых криптовалют составляет 36.

Общий список принимаемых Honda к оплате криптовалют выглядит следующим образом: XRP, SAND, BNB, BSC, DOGE, BUSD, ETH, VERSE, BTC, XLM, BUSD, LTC, WED, PEPE, LEO, USDZ, OGGY, IMT, ONE, DOT, APE, AtEM, HT, UNI, HEX, HDOT, ADA, USDT, FLOKI, BONE, USDC, LEASH, MATIC, SOL, BabyDoge, а также TRX.

К слову, с помощью FCF Pay есть возможность заплатить уже более 20 тыс. компаниям и корпорациям. Пока расплатиться с Honda криптовалютой за продукцию могут только резиденты США. Впрочем, как заявляются в FCF Pay, вскоре в сервис добавятся и другие страны.

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#криптовалюта #btc #honda
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