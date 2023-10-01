Впервые с ноября 2022 года появилась активность на одном из кошельков хакера криптобиржи FTX, укравшего порядка $600 млн

Напомним, 11 ноября 2022 года сразу после объявления о банкротстве криптобиржи FTX, ее кошельки были взломаны, причем — и это интереснее всего — холодные. Таким образом, кто-то добрался к ним физически, и подозревают, что этот кто-то работал в компании. В западной прессе слово «хакер» поэтому так и пишут, в кавычках. Вполне возможно, что это был один из высокопоставленных сотрудников криптобиржи, решивший урвать себе кусочек в суматохе. Почти год кошелек не двигался, и вот с него пошли переводы.

Вчера с кошелька с похищенными у FTX деньгами было переведено 2500 ETH на сумму порядка $4 млн. Деньги двумя порциями поступили на другой кошелек того же хакера — одна часть в 700 ETH через Thorchain Router, еще 1200 ETH через платформу Railgun. Еще 550 ETH остались на кошельке типа «intermediary».

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В целом на кошельке хакера еще остались 12500 ETH примерно на $21 млн, после похищения он рассредоточил средства.