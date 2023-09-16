Кошелек MetaMask инвестора и владельца баскетбольной команды «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана взломали и увели почти миллион долларов. До взлома кошелек был неактивным 160 дней.

Миллиардер и владелец баскетбольной команды «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан (Mark Cub) лишился криптовалюты на $870 тыс., его кошелек MetaMask был взломан. В целом для Кьюбана потеря невелика, его состояние оценивается в $4,4 млрд.

Отмечается, что до взлома кошелек был неактивным 160 дней. Сам инвестор ничего не заметил, на то, что с его кошелька исчезают деньги, обратили внимание независимые наблюдатели.

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Так, эксперт по блокчейну Wazz отбратил внимание 15 сентября в 20:00 по Гринвичу, что с одним из кошельков Кьюбана происходит что-то подозрительное. Деньги с кошелька 65-летнего миллиардера выводились в течение 10 минут, после чего пришел сам владелец и быстро перевел остаток в $2 млн на криптобиржу Coinbase, спасая то, что еще можно спасти.

В настоящее время аналитики спорят о том, как это произошло, единого мнения пока нет.



