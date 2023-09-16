Эксперты по гуманитарным кризисам утверждают, что людям нужны одеяла, лекарства и еда, а не $100 на эккаунт в BNB.

Криптобиржу Binance, поддержавшую марроканцев после землетрясения, критикуют за то, что она помогла «не так». Негативно настроенные эксперты заявляют, что компания сделала это только для того, чтобы поддержать свой имидж, что эта помощь была циничным шагом, и что пострадавшим нужны лекарства, еда и теплые одеяла, а не криптовалюта.

В качестве меры поддержки Binance начислила по $100 в приложение тем марроканцам, кто прошел процедуру «Proof of Address» до 9 сентября 2023 года и живет в зоне, затронутой стихийным бедствием. Те, кто пройдет POA позже, тоже получит средства, но меньше. Кроме того, выплаты получат и те марроканцы, кто живет вне зоны, затронутой землетрясением, но уже по $10.

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Среди причин для критики указывается и то, что средства получат только существующие пользователи Binance, а не все пострадавшие от катастрофы. «Они это делают только для того, чтобы улучшить свою репутацию», - возмущаются недовольные. «То есть марроканцы, никак не затронутые бедствием, получат деньги, а пострадавшие, но не имеющие учетной записи в Binance, не получат ничего. Какой цинизм!», - указывают другие.

Среди повода для критики звучат и такие соображения: «Горе и несчастье не лучшая среда для инноваций. Люди ищут убежище, медицинскую помощь, чистую воду, а также место, где можно погоревать. Они не ищут криптовалюту, она им ничем не поможет».

В целом, критика в стиле «нашел кошелек на улице, а там не хватает».



