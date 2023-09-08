Основатель и руководитель Thodex сбежал с деньгами биржи в Албанию, но был пойман. Сумма ущерба оценивается в $2 млрд.

Глава турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер, а также его брат Гювен и сестра Серап получили совокупно 11196 лет, 10 месяцев и 15 дней тюремного заключения. Помимо этого, назначен штраф в $5 млн.

Крупнейшая криптовалютная биржа Турции Thodex, работавшая с 2017 года, внезапно ушла офлайн в апреле 2021 года, у темных экранов в панике замерли 400 тыс. пользователей. Тогда Фарук Фатих Озер говорил, что дело в кибератаке что деньги будут возвращены в ближайшее время. На самом деле основатель криптобиржи сбежал с деньгами в Албанию, вместе с ним были его брат и сестра.

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Позже, в августе 2022 года, все трое были задержаны Интерполом, личность Фарука подтвердили биометрические данные. В апреле 2023 года Озера экстрадировали в Турцию, ему предъявили 7 обвинений, включая создание и управление преступной группы, членство в этой группе, мошенничество с использованием информационных систем, отмывание денег, и ряд других.

В целом по делу было задержано 83 человека, большинство из них — сотрудники криптобиржи Thodex. В результате на разные сроки осуждено 16 человек, они получали в общей сложности 40 564 лет тюрьмы.