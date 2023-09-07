Издание The News York Times подсчитало, что банкротства криптопредприятий принесли юристам, адвокатам, консультантам и бухгалтерам за последний год сотни миллионов долларов.

За последний год на мировом криптовалютном рынке произошло сразу несколько заметных банкротств, крупнейшим из которых, конечно, стала финансовая кончина биржи FTX. Напомним, Сэм Бэнкман-Фрид тратил деньги бесконтрольно, раздавая неоформленные кредиты и даря недвижимость направо и налево; вместе с руководством биржи он умудрился растранжирить $8 млрд. Но не это сгубило FTX, а тот факт, что в балансе криптобиржи слишком многое зависило от токена FTT, собственной криптовалюты FTX. И когда конкурирующая Binance продала все свои токены FTT, их курс обрушился. Пользователи побежали, выводя тысячи биткоинов, баланс FTX ушел в глубокий минус, наступил конец. Помимо FTX, за последнее время обанкротились также Celsius Network, Voyager Digital, BlockFi и Genesis Global.

Покопавшись в судебных документах почивших криптогигантов, сотрудники The News York Times подсчитали, сколько заработали юристы, финансисты и консультанты, обсуживавшие процессы банкротства вышеупомянутых предприятий.

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Так, в ходе судебного процесса по банкротству FTX сопровождающие юристы, бухгалтеры и консультанты получили совокупно $326 млн.

Банкротство Celsius Network принесло представителям этих профессий $186,5 млн. На третьем месте — Voyager Digital, там сумма составила $88,2 млн. «Деревянная медаль» у BlockFi с $59,5 млн, и замыкает пятерку Genesis Global, там при банкротстве юристам, бухгалтерам и консультантам было выплачено «всего» $52,9 млн. Таким образом, общая сумма потраченных на сопровождение банкротств услуг специалистов только по этим пяти предприятиям составила $713,9 млн.

Чаще все деньги выплачивались не индивидуальным адвокатам, бухгалтерам и консультантам, а юридическим фирмам, специализирующимся на банкротствах. Чемпионом стала Alvarez&Marsal, она получила $126 млн. К слову, час работы юристов по банкротству в подобных компаниях оплачивается от $2000.