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За последний год на мировом криптовалютном рынке произошло сразу несколько заметных банкротств, крупнейшим из которых, конечно, стала финансовая кончина биржи FTX. Напомним, Сэм Бэнкман-Фрид тратил деньги бесконтрольно, раздавая неоформленные кредиты и даря недвижимость направо и налево; вместе с руководством биржи он умудрился растранжирить $8 млрд. Но не это сгубило FTX, а тот факт, что в балансе криптобиржи слишком многое зависило от токена FTT, собственной криптовалюты FTX. И когда конкурирующая Binance продала все свои токены FTT, их курс обрушился. Пользователи побежали, выводя тысячи биткоинов, баланс FTX ушел в глубокий минус, наступил конец. Помимо FTX, за последнее время обанкротились также Celsius Network, Voyager Digital, BlockFi и Genesis Global.
Покопавшись в судебных документах почивших криптогигантов, сотрудники The News York Times подсчитали, сколько заработали юристы, финансисты и консультанты, обсуживавшие процессы банкротства вышеупомянутых предприятий.
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Так, в ходе судебного процесса по банкротству FTX сопровождающие юристы, бухгалтеры и консультанты получили совокупно $326 млн.
Банкротство Celsius Network принесло представителям этих профессий $186,5 млн. На третьем месте — Voyager Digital, там сумма составила $88,2 млн. «Деревянная медаль» у BlockFi с $59,5 млн, и замыкает пятерку Genesis Global, там при банкротстве юристам, бухгалтерам и консультантам было выплачено «всего» $52,9 млн. Таким образом, общая сумма потраченных на сопровождение банкротств услуг специалистов только по этим пяти предприятиям составила $713,9 млн.
Чаще все деньги выплачивались не индивидуальным адвокатам, бухгалтерам и консультантам, а юридическим фирмам, специализирующимся на банкротствах. Чемпионом стала Alvarez&Marsal, она получила $126 млн. К слову, час работы юристов по банкротству в подобных компаниях оплачивается от $2000.