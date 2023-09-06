В китайской соцсети Weibo одним махом заблокировали почти сотню эккаунтов блогеров, пищущих о криптовалюте. Это не первые зачистки.

Власти Китая одномоментно заблокировали 80 учетных записей блогеров, пишущих о криптовалюте в социальной сети Weibo. Напомним, ежедневная аудитория этой соцсети составляет порядка 258 млн пользователей.

Общее число подписчиков 80 блогеров составляло 8 млн человек.

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Группу обвинили в нарушении правил, имеющих отношение к финансам, банкингу, онлайн-маркетингу, ИБ, правилам торговли на биржах, а также безопасности в Интернете. Напомним, криптовалюты в Китае запрещены с сентября 2021 года.

Ранее, в марте текущего года, были удалены учетные записи еще 131 блогеров, пищущих о криптовалютах. Но самая большая зачистка произошла в августе 2022 года, когда Администрация по кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China) зачистила 12 тыс. учетных записей, имеющих отношение к криптовалюте.

В качестве обоснования утверждалось, что граждане Китая должны следовать здоровым инвестиционным концепциям, а не использовать «вот эти вот Понци-схемы».