Смогут ли президентские выборы в США и возможная рецессия в экономике способствовать росту биткоина

До президентских выборов в Соединенных Штатах осталось менее 16 месяцев, и эксперты предупреждают о высокой вероятности рецессии в американской экономике в ближайшем будущем. Компания Game of Trades, специализирующаяся на аналитике, выразила такое мнение.

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Аналитики считают, что биткоин может оказаться выигрышным активом в условиях рецессии, так как многие рассматривают его как защиту от экономических колебаний. Трейдер Тардиград подчеркнул, что индекс относительной силы (RSI) на двухнедельном графике вышел из зоны перепроданности, что может указывать на возможное развитие бычьего ралли. Аналитик отметил, что подобная ситуация была наблюдена в 2016 году, когда биткоин начал устойчиво расти в цене.

Трейдер Тардиград также отметил интересную тенденцию, связанную с президентскими выборами в США. В прошлом после выборов президента Барака Обамы в 2012 году и Дональда Трампа в 2016 году биткоин достигал исторического максимума. Также в 2020 году после победы Джо Байдена был замечен рост цены биткоина. Аналитик отметил, что в 2024 году ожидается халвинг биткоина, что может способствовать его значительному росту.

На текущий момент биткоин торгуется около отметки $30,6 тыс., что является снижением на 0,65% за последние сутки. Рыночная капитализация биткоина составляет $594,4 млрд, а торговые объемы за последние 24 часа сократились на 7,1%, достигнув $12,9 млрд.

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Ранее аналитик компании IG Australia Pty, Тони Сайкамор, отметил увеличение спроса на высокорисковые активы в связи с замедлением инфляции в США. Однако биткоин до сих пор не проявляет признаков бычьего импульса. Интересно отметить, что корреляция между биткоином и индексом Nasdaq впервые с 2020 года стала отрицательной.