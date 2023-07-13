Что может привести к последующему росту биткоина на фоне стабильной ситуации на рынке и улучшения показателей инфляции в США

Аналитическая компания Glassnode опубликовала последний отчет, раскрывающий ситуацию на криптовалютном рынке. Исследование показывает, что около 75% всех имеющихся биткоинов находятся в прибыльной зоне, в то время как оставшиеся 25% находятся в убытке. Цена биткоина стабилизировалась около $30 тыс.

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Эксперты отмечают сходство с ситуацией, случившейся в 2019 году, перед стартом восходящего тренда на рынке. Это может считаться начальной точкой для устойчивого роста. Кроме того, количество кошельков с хотя бы 1 BTC достигло нового исторического максимума - 1 миллион.

Биткоин продемонстрировал стабильность, торгуясь около $30,8 тыс. За последние сутки цена монеты выросла на 1,4%. Рыночная капитализация превысила $647 млрд. Многие эксперты высказывают позитивные прогнозы относительно будущего биткоина.

Некоторые из них предсказывают, что в течение полутора лет цена биткоина может превысить $100 тыс. Аналитики связывают потенциальный рост с халвингом, запланированным на апрель следующего года.

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Интересно отметить, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в США снизился с 4% до 3% в июне, превзойдя ожидаемые значения (3,1%). Это может стать дополнительной поддержкой для биткоина, поскольку стабильное замедление инфляции может повлиять на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС). Заседание ФРС запланировано на 25-26 июля.