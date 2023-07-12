Сегмент MEME стал одним из наиболее заметных направлений во втором квартале

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

реклама

Биржа CoinEx опубликовала отчет, в котором привела оценку основных тенденций криптовалютной индустрии за второй квартал 2023 года. Специалисты подчеркнули продолжающийся импульс роста, замеченный в предыдущем квартале. Сеть Bitcoin продолжает демонстрировать устойчивое развитие, а появление токенов BRC-20 привлекло участников рынка к основной криптовалюте.

Глобальное обновление эфириума привело к постепенному увеличению спроса на LSD как инвестиционный актив. Заметно, что появление LSDFi существенно расширило возможности использования экосистемы. Аналитики подчеркнули, что сегмент MEME стал одним из наиболее заметных направлений во втором квартале. Несмотря на глобальный медвежий тренд, мемтокены проявили впечатляющий потенциал для роста. Инвесторы проявили большой интерес к этому классу активов, особенно благодаря развитию проектов NFT.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Также следует отметить, что во втором квартале стала заметной тенденция к усилению контроля со стороны регулирующих органов в связи с крахом нескольких технологических банков. Комиссия по ценным бумагам и биржам США активно взаимодействовала с несколькими крупными биржами, включая Binance и Coinbase, с марта по июнь текущего года.