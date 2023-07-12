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Биржа CoinEx опубликовала отчет, в котором привела оценку основных тенденций криптовалютной индустрии за второй квартал 2023 года. Специалисты подчеркнули продолжающийся импульс роста, замеченный в предыдущем квартале. Сеть Bitcoin продолжает демонстрировать устойчивое развитие, а появление токенов BRC-20 привлекло участников рынка к основной криптовалюте.
Глобальное обновление эфириума привело к постепенному увеличению спроса на LSD как инвестиционный актив. Заметно, что появление LSDFi существенно расширило возможности использования экосистемы. Аналитики подчеркнули, что сегмент MEME стал одним из наиболее заметных направлений во втором квартале. Несмотря на глобальный медвежий тренд, мемтокены проявили впечатляющий потенциал для роста. Инвесторы проявили большой интерес к этому классу активов, особенно благодаря развитию проектов NFT.
Также следует отметить, что во втором квартале стала заметной тенденция к усилению контроля со стороны регулирующих органов в связи с крахом нескольких технологических банков. Комиссия по ценным бумагам и биржам США активно взаимодействовала с несколькими крупными биржами, включая Binance и Coinbase, с марта по июнь текущего года.