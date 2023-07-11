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Китайское статистическое бюро официально объявило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае не изменился в июне 2023 года. Это самый низкий уровень инфляции с декабря 2015 года. Согласно отчету, индекс цен производителей промышленных товаров (ИЦП) также снизился на 2,9% по сравнению с июнем 2022 года, достигнув минимума за последние пять лет. Оба показателя оказались ниже прогнозов экспертов.
Экономисты указывают на несколько факторов, которые привели к этому снижению инфляции. Во-первых, снижение цен на нефть и другие ресурсы, такие как уголь и сталь, сыграло значительную роль. Во-вторых, сравнение с высокими ценами в предыдущем году, когда Китай восстанавливался от последствий пандемии COVID-19, также оказало влияние.
Однако низкий уровень инфляции может также указывать на замедление экономического роста в Китае, который является крупнейшим потребителем энергии и сырья в мире. В ответ на это, Народный банк Китая (НБК), вероятно, будет продолжать свою мягкую денежно-кредитную политику, чтобы стимулировать спрос и инвестиции.
Для криптовалютного рынка низкая инфляция в Китае может иметь двойственное влияние. С одной стороны, это может усилить интерес криптовалюты как альтернативного актива, защищающего от обесценивания фиатных валют и обещающего высокую доходность. Эксперты полагают, что в условиях низкой инфляции и низких процентных ставок криптовалюты будут привлекательны для инвесторов. С другой стороны, это может означать усиление давления со стороны китайских властей, которые стремятся контролировать торговлю криптовалютой и разработать свою собственную цифровую валюту.
ИПЦ (CPI) измеряет изменения цен на товары и услуги, которые потребляются домохозяйствами в течение определенного периода времени. Он отражает уровень инфляции и стоимость жизни в стране. ИПЦ рассчитывается на основе фиксированной корзины товаров и услуг, которую выбирают на основе расходов среднестатистического потребителя.
ИЦП (PPI) измеряет изменения цен на товары и услуги, которые приобретаются предприятиями в течение определенного периода времени. Он отражает изменения в стоимости производства и влияние на прибыльность предприятий. ИЦП рассчитывается на основе цен на товары и услуги на разных этапах производства, начиная от сырья до конечного продукта.
ИПЦ и ИЦП взаимосвязаны, так как изменения цен на уровне производителей могут передаваться потребителям через розничные каналы.