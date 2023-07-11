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На последних этапах развития криптовалютного рынка замечается устойчивая консолидация, обусловленная снижением активности торговли. В свете этих событий эксперты из Bitcoinist подчеркивают несколько важных событий, на которые следует обратить внимание на текущей неделе.
В среду, 12 июля, ожидается публикация данных по индексу потребительских цен за июнь. Аналитики прогнозируют снижение показателя с 4% до 3,1%. Если такая тенденция будет подтверждена, это значительно увеличит вероятность введения монетарной политики Федеральной Резервной Системы (ФРС) с более мягким характером. Такое развитие событий окажет поддержку высокорисковым активам, включая криптовалюты.
Важно отметить, что большинство представителей ФРС выступает за жесткую политику. Они опасаются, что в ближайшее время инфляция в США снова начнет расти. Однако метрика CME FedWatch Tool указывает на вероятность повышения ставки рефинансирования после июльского заседания ФРС на уровне 93%.
В четверг, 13 июля, будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) за июнь. Эксперты ожидают роста этого показателя, что будет положительно сказываться, прежде всего, на долларе США. Кроме того, в пятницу, 14 июля, планируется публикация данных по индексу доверия потребителей. Аналитики предсказывают рост этого показателя в июне. Такой рост будет свидетельствовать о стабильности американской экономики, что будет благоприятно сказываться на мировом рынке.
На сегодняшний день курс флагманской криптовалюты биткойна держится около отметки в $30,17 тыс. За последние сутки капитализация биткоина снизилась на 0,43% и составляет $586,2 млрд. Интересно отметить, что торговый объем за этот период вырос более чем на 35% и достиг отметки $9,8 млрд. На данный момент нет четких фундаментальных оснований для устойчивого роста биткоина. Тем не менее, многие эксперты позитивно оценивают его краткосрочные перспективы.