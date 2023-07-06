Может ли криптовалютный рынок войти в фазу долгосрочного роста, учитывая увеличение индекса SOPR и перспективы удержания биткоина выше $30 000

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Биржа Bitfinex прогнозирует перспективу долгосрочного роста на криптовалютном рынке в ближайшие недели.

Один из ключевых показателей, который указывает на приближение восходящего тренда, - это индекс SOPR. Его значение перешло в зеленую зону, что свидетельствует о том, что большинство сделок по продаже биткоинов оказались прибыльными.

Индекс SOPR продолжает расти с момента преодоления уровня сопротивления в районе $29 500. Если в ближайшие дни биткоин удержится выше отметки в $30 000, это способствует укреплению его позиции, так как трейдеры начнут активнее покупать.

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Аналитики Bitfinex отмечают, что угроза снижения рынка возникает только в случае, если индекс SOPR начнет падать. Это означает, что большинство операций по продаже криптовалюты становятся убыточными, что увеличивает риски панического сброса цены биткоина.