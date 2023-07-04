Сможет ли Cardano преодолеть сопротивление и достичь отметки $0,30, вызывая интерес и интригу у инвесторов

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Нативный токен блокчейна Cardano не смог преодолеть отметку в $0,30 после того, как в июне Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) признала ADA ценной бумагой.

Анализ ключевых метрик показывает, что социальные настроения вокруг Cardano постепенно улучшаются, и инвесторы снова проявляют интерес к этому активу. Давайте разберемся, смогут ли быки подтолкнуть ADA выше важного уровня сопротивления.

Социальные настроения вокруг Cardano постепенно улучшаются. 9 июня метрика Weighted Santiment достигла исторического минимума в -3,01 после иска SEC против Coinbase. Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон и команда разработчиков предприняли совместные усилия для решения проблем централизации, указанных Комиссией. Их усилия, кажется, дали результаты: на 3 июля этот показатель составил -1,11.

Weighted Santiment измеряет общий настрой участников рынка относительно актива, сравнивая количество положительных и отрицательных мнений. График показывает, что оптимизм вокруг ADA продолжал расти в последние недели. Несмотря на то, что регуляторные проблемы еще не решены, стратегические инвесторы могут считать это безопасным моментом для новых инвестиций.

Быки ADA пытаются вернуть контроль у медведей. После нескольких недель нисходящего тренда быки кажутся вновь принимающими инициативу на рынке. Общие заявки на покупку и продажу на биржах показывают, что трейдеры разместили заявки на покупку 57,7 миллионов ADA и на продажу 57,1 миллиона ADA.

По графику видно, что баланс между заявками на покупку и продажу все еще остается подвешенным. На данный момент спрос превышает предложение всего на 600 000 Cardano. Однако с учетом улучшения общего настроения на рынке, быки могут воспользоваться этой возможностью и увеличить количество заявок на покупку в ближайшие дни.

Однако, рано считать, что Cardano скоро вернется к уровню $0,40. Сначала ADA должна преодолеть сопротивление от 421 179 кошельков, которые приобрели 3,44 миллиарда монет по средней цене $0,32 и могут зафиксировать прибыль.

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Не следует забывать, что у медведей также есть возможность вызвать новое падение, если цена ADA снова опустится до отметки $0,25. 96 480 адресов, которые приобрели 3,1 миллиарда токенов по минимальной цене $0,27, могут предотвратить дальнейшее снижение. В случае неудачи Cardano будет подвергнута ретестированию уровня $0,25