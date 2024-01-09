Украина сталкивается с дефицитом зенитных управляемых ракет, которые используются системами ПВО, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Игнат

В Украине столкнулись с нехваткой зенитно-управляемых ракет, о чем сообщил Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ. По его словам, Киев зависит от поставок этих ракет из западных стран, учитывая увеличение западной техники, требующей постоянного обновления и пополнения боеприпасами.

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Игнат подчеркнул, что Украина даже прибегает к получению советских боеприпасов от стран, использующих подобные системы, так как современные технологии все еще требуют использования советских боеприпасов. Он также отметил, что страны, поддерживающие Украину, активно увеличивают производство необходимого вооружения.

Ранее Игнат назвал зенитные ракеты "дефицитным товаром", поддерживая заявление генерал-лейтенанта Сергея Наева о нехватке ракет для ПЗРК. Он отметил, что проблема затрагивает как западные, так и советские боеприпасы, включая ракеты для комплексов С-300 и "Бук-М1".

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В ответ на дефицит Украина получает поддержку от стран-партнеров, таких как Германия, которая увеличила производство систем ПВО и ракет. Важно отметить, что Минобороны России заявило о перехвате зенитной ракеты и групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Украинские власти подтвердили взрывы в нескольких городах, при этом Россия утверждает направленность ударов исключительно на военные и энергетические объекты.