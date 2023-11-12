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BrewDog и Degen Distillery при поддержке инновационной программы Google Web3 воплощают в жизнь первый в мире бренд алкогольных напитков. Это партнерство сочетает мудрость сообщества, магию блокчейн-технологий и технологии Google, принося в индустрию напитков волнующие инновации.
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Суть этого необычного союза, официально объявленного Degen Distillery 9 ноября, заключается в уникальном вовлечении общественности. Голос общества становится определяющим фактором для брендинга, дизайна и даже рецептов этих передовых алкогольных напитков.
Примечательно, что Degen Distillery ушел вперед, используя блокчейн-технологии. Бренд предоставляет возможность утверждать права на творческий вклад с помощью технологии NFT. Этот новаторский подход прямо соединяет творческий процесс с осязаемым вознаграждением, что делает его прорывом в индустрии алкогольных напитков.
Особую значимость в этом предприятии имеет участие Google в программе Web3. Партнерство пользуется технологическими ресурсами Google, включая кредиты Google Cloud и поддерживающую сеть, предоставляя не только техническую помощь, но и поддержку в развитии бизнеса.
Эта поддержка играет ключевую роль в расширении концепции "социального распределения" Degen Distillery, разработанной Сэмми Вергезе, соучредителем и генеральным директором Degen Labs. Модель стремится изменить парадигму в индустрии алкогольных напитков, фокусируя внимание не только на производстве, но и на распространении продукции через глобальную сеть креативных умов и инноваторов.
Это совместное предприятие становится вехой в том, как бренды взаимодействуют и вовлекают свои сообщества. Первый продукт Degen Distillery, водка "721", разработанная совместно с BrewDog, планируется выпустить в четвертом квартале 2023 года, становясь свидетельством того, как традиционные отрасли, включая производство спиртных напитков, могут эволюционировать благодаря технологиям и активному участию сообщества.