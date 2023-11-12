Платформа DeFi Raft приостановила дальнейшую чеканку своего стейблкоина, известного как R, в пятницу после того, как признала, что, по ее словам, это «уязвимость безопасности»

DeFi-платформа Raft временно приостановила выпуск своего стейблкоина R в пятницу, выявив "уязвимость безопасности". Представители платформы заявили, что находятся в процессе расследования и предоставят обновленную информацию. Тем временем текущие пользователи могут безопасно закрыть свои позиции, возвратив залог.

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Общество в социальных сетях обратило внимание на данные, указывающие на потенциальную атаку хакера, который, предположительно, сжег миллионы эфиров. Игорь Игамбердиев, глава исследовательского отдела Wintermute, подчеркнул, что было выпущено 6,7 миллиона необеспеченных стейблкоинов R, затем конвертированных в эфир.

"Интересный момент заключается в том, что они конвертировали их в ETH и отправили на нулевой адрес", подчеркнул он, раскрывая очевидную ошибку кодирования. "Вместо передачи ETH злоумышленнику, монеты оказались на адресе без закрытого ключа".

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Цена стейблкоина R отклонилась от обычного уровня в 1 доллар, снизившись до 0,18 доллара, но впоследствии частично восстановилась, достигнув $0,78 в 18:34 по восточному времени, согласно данным CoinGecko.