Эксперты поделились с редакцией Сrypto.ru мнением относительно запуска спотовых биткоин-ETF в США

Эксперты, делясь своим мнением с редакцией Сrypto.ru относительно запуска спотовых биткоин-ETF в США, высказались о вероятности одобрения в ближайшем будущем. Григорий Щукин, основатель и CEO WAYMORR, подчеркнул, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) систематически откладывает принятие решения по данному вопросу.

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Щукин отметил, что несмотря на растущий интерес инвесторов и оптимизм относительно перспектив запуска биткоин-ETF в 2023 году, SEC пока не готова выдать "зеленый свет". По его мнению, регуляторы беспокоятся о недостаточной зрелости рынка и его защите от возможных манипуляций.

Эксперт предположил, что отказ в одобрении временен, и рано или поздно спотовые биткоин-ETF появятся, учитывая растущий спрос на такие инструменты. Он утверждает, что рынок криптовалют становится более ликвидным и прозрачным.

Щукин предположил, что SEC, возможно, откладывает решение, чтобы убедиться в надежности инфраструктуры криптосектора, особенно вопросах хранения активов и предотвращения манипуляций ценами. По его мнению, запуск биткоин-ETF может произойти в 2024 году.

CEO компании Polygant, Станислав Чернухин, подчеркнул, что в долгосрочном противостоянии между криптоиндустрией и SEC перевес в пользу индустрии. Это, по его мнению, происходит в значительной степени благодаря лоббистским возможностям крупнейших фондов, видящих в биткоине дополнительные перспективы.

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Чернухин предсказывает начало массовой покупки биткоинов, поднимающей цену криптовалюты до отметки $50 000 и выше. Он также подчеркнул, что компания BlackRock, вероятно, уверена в одобрении спотового биткоин-ETF, и уже приступила к подготовке. Тем не менее, Чернухин предостерегает от возможных усилий SEC затянуть процесс, не ожидая запуска ETF раньше весны 2024 года.