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Член Конгресса США, представляющий Республиканскую партию, Том Эммер, внес предложение о реформе в Закон о финансовых услугах и государственных ассигнованиях федерального бюджета. Предложенная поправка целенаправленно лишает Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) возможности использовать государственные средства для преследования криптовалютных компаний, предостерегая о необходимости принятия специального закона для таких действий.
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Том Эммер подчеркивает, что в данной инициативе ключевую роль могут сыграть Министерство юстиции США, Минфин и Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), которые, по его мнению, способны эффективно регулировать и предотвращать потенциальные кризисы, подобные тому, что произошел с криптовалютной биржей FTX.
Хотя предложение Эммера вызвало поддержку и пока не встретило существенных возражений, необходимость его согласования подчеркивает неотъемлемый процесс принятия таких изменений. В своих высказываниях Эммер остро критикует деятельность председателя SEC Гэри Генслера, указывая на предполагаемые злоупотребления полномочиями и высмеивая его стратегию вывода индустрии цифровых активов за пределы страны.
Нельзя упустить из виду, что Том Эммер выражает не только свое недовольство работой SEC, рассматривая ее как тормоз для развития криптовалютной индустрии, но и высказывает опасения по поводу запуска цифрового доллара, опасаясь потенциального его использования для массового контроля и слежки за гражданами.