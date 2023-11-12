реклама
7 ноября сенатор Тед Бадд внёс в законодательство инициативу "Keep Your Coins Act", нацеленную на обеспечение возможности частным лицам сохранять свои цифровые активы без посредничества сторонних сервисов. Этот юридический акт становится ответом на кризис, случившийся с биржей FTX. В случае утверждения, федеральным инстанциям будет запрещено вводить ограничения на использование некастодиальных кошельков.
реклама
Сенатор Бадд подчеркнул растущую потребность инвесторов в самостоятельном управлении своими цифровыми активами, особенно в условиях стремительного развития данной индустрии. В его убеждении, с увеличением новых вызовов и рисков, связанных с криптовалютами, власти должны предоставлять гражданам возможность более эффективного контроля над их активами.
Сенатор считает, что такой подход стимулирует развитие финансовой свободы и способствует формированию более децентрализованной криптоэкосистемы. На заметку, в феврале прошлого года сенатор Уоррен Дэвидсон представил аналогичный законопроект с целью предотвратить вмешательство государства в управление активами пользователей. Однако, несмотря на рассмотрение в июльском заседании комитета Палаты представителей, документ до настоящего времени не поднимался на голосование.