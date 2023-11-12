7 ноября сенатор Тед Бадд представил законопроект «Keep Your Coins Act», который призван предоставить частным лицам возможность хранить свои цифровые активы, не прибегая к услугам сторонних посредников

7 ноября сенатор Тед Бадд внёс в законодательство инициативу "Keep Your Coins Act", нацеленную на обеспечение возможности частным лицам сохранять свои цифровые активы без посредничества сторонних сервисов. Этот юридический акт становится ответом на кризис, случившийся с биржей FTX. В случае утверждения, федеральным инстанциям будет запрещено вводить ограничения на использование некастодиальных кошельков.

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Сенатор Бадд подчеркнул растущую потребность инвесторов в самостоятельном управлении своими цифровыми активами, особенно в условиях стремительного развития данной индустрии. В его убеждении, с увеличением новых вызовов и рисков, связанных с криптовалютами, власти должны предоставлять гражданам возможность более эффективного контроля над их активами.

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Сенатор считает, что такой подход стимулирует развитие финансовой свободы и способствует формированию более децентрализованной криптоэкосистемы. На заметку, в феврале прошлого года сенатор Уоррен Дэвидсон представил аналогичный законопроект с целью предотвратить вмешательство государства в управление активами пользователей. Однако, несмотря на рассмотрение в июльском заседании комитета Палаты представителей, документ до настоящего времени не поднимался на голосование.