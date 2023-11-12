В отчете компании CCData говорится, что в октябре 2023 года объем спотовых торгов на крупнейших централизованных биржах взлетел на 87,2% по сравнению с сентябрьскими показателями

В аналитическом отчете CCData за октябрь 2023 года подчеркивается, что объем спотовых торгов на ведущих централизованных биржах взлетел на 87,2%, сравниваясь с предыдущим месяцем, что отражает внушительный рост в активности трейдеров.

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Этот месяц стал первым в последние четыре месяца, когда криптовалютный рынок переживает повышение активности. Общий оборот сделок с цифровыми активами достиг внушительной отметки в $632 млрд.

Организация Block Research предоставила немного скорректированные данные, уточняя, что пользователи крупнейших централизованных бирж осуществили сделки на сумму $516,43 млрд.

Сравнив данные с сентябрем, где оборот виртуальных валют составил $323,76 млрд, видим, что торги в октябре выросли на почти 60%, что свидетельствует о значительном динамизме рынка.

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Аналитики CCData подчеркивают, что активность трейдеров на спотовом рынке в октябре достигла максимума с марта. Этот рост торгов является наиболее значительным за период с января 2021 года, что подчеркивает стремительный и значимый характер текущих изменений в динамике криптовалютного рынка.