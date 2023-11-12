Аналитики Банка международных расчетов (BIS) по результатам очередного исследования сообщили, что стейблкоины слишком часто теряют привязку к фиатным валютам и не могут использоваться для сохранения богатства

Из последних исследований Банка международных расчетов (BIS) выяснилось, что стейблкоины сталкиваются с серьезными проблемами в поддержании устойчивой привязки к фиатным валютам. Отчет подчеркивает, что с января 2019 по сентябрь 2023 года лишь 94% времени стейблкоины, обеспеченные фиатными валютами, удерживали свою привязку. Это ставит под вопрос заявления основателей, о постоянной связи с фиатом в их "Белых книгах". Интересное наблюдение состоит в том, что стейблкоины, привязанные к криптовалютам и товарам, удерживают паритет стоимости всего в 77% и 50% случаев соответственно.

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Не менее важным аспектом является выявленное BIS количество стейблкоинов, способных поддерживать отклонение от привязки менее 1% на протяжении более 97% своего времени существования. Этот элитный круг включает в себя всего 7 стейблкоинов, в том числе такие гиганты, как UDST и USDC. В отличие от них, большинство остальных временно теряют свою связь с курсами фиатных валют с высоким процентом частоты и на продолжительные временные интервалы.

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Отчет также выявил проблему в области прозрачности, поскольку некоторые эмитенты стейблкоинов воздерживаются от проведения публичных аудитов резервов. Даже в тех случаях, когда аудит проводится, наблюдается отсутствие соответствия общепринятым стандартам отчетности. Это содействует неопределенности в отношении возможности эмитента выкупить свои токены и вернуть средства пользователей. Рейтинговое агентство Moody's реагировало на этот вызов, представив Digital Asset Monitor (DAM) с элементами искусственного интеллекта для систематического мониторинга рисков, связанных со стейблкоинами.