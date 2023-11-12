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CriptoB
Hачались переговоры с Grayscale о конвертации GBTC в спотовый Биткоин-ETF
SEC ведет переговоры с Grayscale о конвертации GBTC в спотовый Биткоин-ETF

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SEC активно ведет переговоры с Grayscale относительно преобразования инвестиционного продукта GBTC в спот-Биткоин-ETF. На пути к этому прогрессу, Grayscale взаимодействует с отделами торговли и рынков, а также корпоративных финансов SEC. Это стало известно из источника, близкого к самим переговорам.

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В августе текущего года судьи Апелляционного суда округа Колумбия подчеркнули, что SEC обязана пересмотреть заявку Grayscale на создание спот-Биткоин-ETF. Это произошло после того, как в предыдущем году управляющая активами компания обратилась в суд, оспарив отказ в ее плане конвертации.

Несколько недель назад Grayscale внесла новую заявку, оказавшись успешной в судебной борьбе с SEC. Председатель SEC, Гэри Генслер, подчеркнул, что комиссия внимательно рассматривает не только запросы Grayscale, но и других крупных игроков, таких как BlackRock и Fidelity, желающих запустить спот-Биткоин-ETF. Генслер сообщил, что отдел корпоративных финансов выносит свои отзывы, в то время как отдел торговли и рынков внимательно изучает соответствующую документацию.

Аналитики Bloomberg, Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас, заметили, что сейчас у SEC есть временное "окно" для рассмотрения всех 12 заявок на регистрацию Биткоин-ETF. Хотя крайний срок 17 ноября, технически решение может быть принято до 10 января. Их прогноз основан на высокой вероятности одобрения девяти из двенадцати заявок до этой даты.

С увеличением оптимизма на криптовалютном рынке, отраженном ростом более чем на 30% цены Биткоина за последние три месяца, возникает вопрос, каким образом одобрение спот-Биткоин-ETF повлияет на динамику цифровых активов. Многие эксперты считают, что такое признание может спровоцировать значительный рост стоимости криптовалюты. В то время как оптимисты утверждают, что это приведет к значительному притоку миллиардных инвестиций, существуют и те, кто сомневается в резком увеличении цены Биткоина.

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На данный момент нет никаких официальных подтверждений от SEC относительно одобрения заявок. Возможно, комиссия вновь отложит решение, заявив о проведении консультаций со всеми заинтересованными компаниями. Эволюция этой ситуации будет следиться с большим интересом, в то время как криптовалютный рынок ожидает развития событий.

#news #news.ru
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