В течение последних недель Биткоин цена обновила локальные максимумы





В последние недели наблюдается рост цены на Биткоин, который достиг годового максимума в 36 550 долларов к утру 9 ноября. После успешного ретеста нижней границы канала на уровне 34,400 долларов, криптовалюта продолжает демонстрировать восходящий тренд, укрепляясь выше 35 500 долларов. Этот позитивный тренд поддерживает надежды на дальнейший рост курса Биткоина.

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Вместе с этим, наблюдаются признаки перегретости, что увеличивает вероятность коррекции стоимости актива. На мировых рынках промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,15%, S&P 500 поднялся на 0,1%, но технологичный индекс Nasdaq показал небольшое снижение. Рост индекса Nasdaq 100 Invesco снизился на 0,1%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,56%. Эти показатели указывают на некоторые колебания на финансовых рынках.

Цены на нефть также продолжают снижаться, с фьючерсами на нефть West Texas Intermediate упавшими еще на 1,5%, опускаясь ниже 77 долларов за баррель. Похожая тенденция наблюдается и с ценами на нефть марки Brent, снизившимися почти на 1%, достигнув отметки 81,12 доллара за баррель.

Анализ инструмента FedWatch группы CME показывает, что рынки ожидают возможного снижения ставок в мае, с вероятностью снижения как минимум на 25 базисных пунктов, что на 8% выше по сравнению с предыдущей неделей.

Одновременно с этим, крупнейшие банки США сейчас несут нереализованные убытки на сотни миллиардов долларов. Они предпочитают сохранить свои инвестиции, несмотря на снижение стоимости облигаций. Агентство Moody’s оценило, что к 30 сентября финансовые институты США понесли убытки по своим портфелям на сумму 650 миллиардов, что на 15% больше, чем 30 июня.

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С учетом текущей ситуации, можно сказать, что рынок Биткоина перегрет, комиссии в сети достигли своих локальных максимумов, и внимание инвесторов сосредоточено на альткоинах. В краткосрочной перспективе, прогноз Биткоина предполагает шансы на дальнейший рост, но также необходимо учитывать вероятность коррекции. Вероятный диапазон цен находится в пределах от 34 800 до 36 500 долларов.