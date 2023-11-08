Вывод средств в ORDI (ORDI) откроется на Binance завтра

В связи с недоразумениями вокруг токена проекта Ordinals (ORDI), его создатель, Кейси Родармор, прокомментировал, что токен ORDI не имеет никакого отношения к его собственному проекту. Кроме того, он обратился к представителям Binance с просьбой удалить всю информацию о листинге этого актива.

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Биржа уже обновила данные и убрала все ссылки, связанные с Ordinals. Отныне ORDI, созданный в соответствии со стандартом BRC-20 на сети Биткоин, доступен для торговли на Binance. Вывод средств станет возможным уже завтра, 8 ноября. Пользователи, пополнившие свои счета на 72 ORDI или более до начала торгов, получат поощрение в размере 50 USDT.

На момент написания, цена токена ORDI составляла $11,67. За последние сутки стоимость выросла на 54,6%. Рыночная капитализация токена превысила $200 млн., а объем торгов за прошедшие 24 часа составил более $40 млн.

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После обновления данных на Binance, цена ORDI выросла на 20,9%, достигнув уровня в $13,71. Кроме того, Binance Pool добавил поддержку проекту Ordinals. Это дало пользователям майнингового пула возможность внесения дополнительных данных в сатоши, таких как тексты, изображения и видео. Ordinals преобразует эти сатоши в невзаимозаменяемые токены (NFT), создавая биткоин-NFT с хранением пользовательского контента онлайн.