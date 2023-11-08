Криптовалютная биржа Binance запускает свой собственный Web3-кошелек, который позволит пользователям взаимодействовать с децентрализованными приложениями (DApps) и управлять цифровыми активами

Крупнейшая в мире криптовалютная платформа Binance представила свой инновационный Web3-кошелек, предназначенный для взаимодействия с децентрализованными приложениями (DApps) и управления цифровыми активами.

реклама

Анонс о запуске данного кошелька состоялся в рамках мероприятия Binance Blockchain Week в Стамбуле. Интегрированный в мобильное приложение Binance, этот кошелек представляет собой удобную платформу для торговли криптовалютами.

Основная цель разработки Web3-кошелька Binance - расширение возможностей пользователей в сфере Web3, представляющей собой новое поколение интернета, построенного на блокчейне и смарт-контрактах.

Во время презентации Чанпен Чжао, глава Binance, подчеркнул, что Web3-кошелек Binance предлагает не просто хранение криптовалют, а доступ к миру Web3, где пользователь имеет полный контроль над своими финансами.

Безопасность хранения в Web3-кошельке Binance обеспечивается технологией многосторонних вычислений (MPC), которая разбивает приватный ключ на три части. Пользователь контролирует две из них, а третья хранится у Binance, что позволяет ему самостоятельно решать, когда и как использовать свои средства.

Кроме того, Web3-кошелек Binance поддерживает различные блокчейны и DApps, включая Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon и другие, что обеспечивает возможность переключаться между разными сетями и пользоваться разнообразными сервисами Web3, такими как DeFi, NFT и игры.

Web3-кошелек Binance станет доступен всем зарегистрированным пользователям Binance, за исключением США, где Binance.com не оказывает свои услуги. К настоящему моменту, Binance считается крупнейшей криптовалютной биржей в мире, с числом пользователей превышающим 150 миллионов.

Запуск Web3-кошелька Binance происходит в условиях снижения доли рынка спотовой торговли Binance, составившей 40% в 2023 году по данным компании 0xScope, занимающейся анализом блокчейна. Binance активно стремится разнообразить свои услуги и привлечь новых пользователей в мир Web3.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Не так давно Bitget Wallet, мультичейн-кошелек криптовалютной биржи Bitget, объявил о внедрении поддержки бесключевых кошельков на основе технологии MPC.