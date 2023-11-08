Собственный токен Trust Wallet Token (TWT) упал в стоимости на 13,1% за последние 24 часа

За последние 24 часа собственный токен Trust Wallet Token (TWT) потерял 13,1% своей стоимости. Это произошло в контексте анонса запуска Web3-кошелька со стороны команды биржи Binance, приобретшей TWT в 2018 году.

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По данным на утро 8 ноября 2023 года, Trust Wallet Token занимает 69-е место в рейтинге криптовалют с текущей ценой $1,41. Объемы торгов за сутки составили $259,21 млн, а рыночная капитализация - $589,66 млн.

Источники TechCrunch сообщают, что при приобретении Trust Wallet в 2018 году, Binance использовала не только наличные средства, но и акции собственной платформы, а также долю токенов BNB. За это время, стоимость Binance Coin увеличилась с $14,8 в июле 2018 года до текущих $244.

Trust Wallet представляет собой инструмент для хранения и использования криптовалют в децентрализованных финансах (DeFi). Новый кошелек Binance, недавно представленный на рынке, обладает схожими функциями и поддерживает 30 блокчейнов, предоставляя возможности для стейкинга, кредитования и заимствования.

Однако следует учесть, что новый кошелек доступен исключительно через приложение Binance, что может быть ограничением для тех пользователей, кто не желает или не может зарегистрироваться на этой торговой платформе.

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Курс криптотокена TWT демонстрировал ряд положительных изменений на прошлой неделе. Несмотря на текущие потери, его стоимость остается выше на 35% по сравнению с неделей назад. После объявления Binance о листинге фьючерсов TWT на своей платформе, дневной объем торгов Trust Wallet Token увеличился с $80 млн до $476 млн.