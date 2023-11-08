В магазине Google Chrome появилось поддельное приложение Xumm Wallet, нацеленное на пользователей открытого блокчейна XRPL





В Google Chrome Store появилось поддельное приложение под названием Xumm Wallet, заточенное под пользователей открытого блокчейна XRPL. Этот вредоносный плагин дает возможность мошенникам несанкционированно завладевать монетами XRP. Стоит отметить, что Xumm Wallet является одним из наиболее широко используемых кошельков в экосистеме XRP Ledger (XRPL), что привлекает внимание злоумышленников.

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Поддельное расширение уже успело набрать более 40 положительных отзывов, что служит частью их уловки, предназначенной для убеждения доверчивых пользователей в его подлинности. Пострадавшие жертвы осознают обман только после перевода средств на адрес кошелька, созданного с использованием данного плагина. В этот момент сгенерированная исходная фраза попадает в руки злоумышленников, и обманутый пользователь теряет свои криптоактивы навсегда.

Не стоит забывать, что поддельное расширение Xumm Wallet до сих пор присутствует в магазине Google Chrome и имеет примерно 42 пользователя. Однако следует обратить внимание, что в описании поддельного продукта существует множество опечаток. Важно помнить, что оригинальный Xumm Wallet можно безопасно загрузить из магазинов приложений Google Play и App Store, где им пользуются более 600 000 активных пользователей. Поэтому, рекомендуется криптоэнтузиастам воздержаться от установки поддельного приложения, даже если возникает любопытство.

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Последнее время на рынке наблюдается всплеск мошеннических криптовалютных приложений. Как, например, недавний случай с поддельным приложением Ledger Live в магазине Microsoft, в результате чего пользователи потеряли 16,8 BTC на сумму $588 000. Эти инциденты подчеркивают важность бдительности и осторожности при работе с криптовалютами.