В 2023 году «стабильные монеты» с высокой капитализацией теряли привязку к базовому активу 609 раз





В 2023 году, согласно отчету аналитического агентства Moody’s, "стабильные монеты" с высокой капитализацией потеряли привязку к базовому активу целых 609 раз. Это свидетельствует о значительной нестабильности в этом сегменте рынка.

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За период с января по сентябрь произошло 1914 таких случаев "отвязки". В сравнении с предыдущим годом, когда было зафиксировано 707 депегов стейблкоинов с большой капитализацией, это внушительный рост.

Эксперты подчеркнули, что многочисленные отклонения от установленного курса говорят о высокой волатильности в данном сегменте. В 2022 году такие ситуации часто были вызваны повышением процентных ставок, и эту же тенденцию мы наблюдаем и в 2023.

Тем не менее, в Moody’s уточнили, что потеря паритета с фиатной валютой явление довольно распространенное среди стейблкоинов и зависит от множества макроэкономических и специфических для монет факторов.

Помимо этого, агентство запустило систему мониторинга Digital Asset Monitor (DAM), использующую искусственный интеллект для отслеживания волатильности и рисков в секторе децентрализованных финансов (DeFi).

DAM предоставляет информацию в реальном времени о динамике капитализации и ликвидности стейблкоинов, а также о стабильности их эмитентов и обеспеченности их резервов. Эти данные анализируются с помощью "индекса прозрачности", который подчеркивает качество раскрытия информации компаниями-эмитентами.

Кроме того, DAM учитывает как внешние, так и внутренние факторы, чтобы предоставить всестороннее представление о рисках, связанных со стейблкоинами. Технология будет доступна в формате подписки через платформу SaaS.

Параллельно с запуском DAM, Moody’s Analytics объявили о создании собственных DeFi-сообществ, предоставляя пользователям DAM площадку для обмена идеями и мнениями в постоянно развивающейся области децентрализованных финансов.

Напомним, что в марте вторая по капитализации "стабильная монета" USDC потеряла привязку к доллару в связи с крахом Silicon Valley Bank, где хранилась часть обеспечения этой монеты.

В сентябре аналитики Kaiko заметили незначительное, но стабильное отклонение курса USDT от доллара США.

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11 октября обеспеченный токенизированной недвижимостью стейблкоин Real USD (USDR) потерял привязку, что привело к падению его цены на 50%. До этого депега капитализация монеты составляла около $45 млн.