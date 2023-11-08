Moody’s Analytics сообщили о запуске Digital Asset Monitor (DAM)





Мудиз Аналитикс представили новый инструмент - Digital Asset Monitor (DAM), основанный на передовых технологиях искусственного интеллекта. DAM использует модель машинного обучения для анализа данных как с блокчейн, так и офлайн сетей.

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Согласно официальному заявлению, DAM способен предсказывать вероятность депривязки стейблкоина от фиата в течение 24 часов. Сервис будет отслеживать 25 различных стейблкоинов, включая такие как PayPal Coin, Tether и USD Coin, которые поддерживаются реальными фиатными валютами.

Moody’s Analytics разработали инструмент, предназначенный для прогнозирования депривязки стейблкоинов от базовых фиатных валют. DAM будет оценивать несколько категорий рисков, способных повлиять на стоимость стейблкоинов:

1. Риск эмитента: анализ качества эмитента стейблкоина.

2. Рыночный риск: оценка внутридневной волатильности в сравнении с аналогичными фиатными активами.

3. Риск ликвидности: анализ глубины рынка для предотвращения потенциальной неликвидности.

4. Кастодиальный риск: оценка надежности кастодианов, управляющих резервами от имени эмитентов стейблкоинов.

5. Риск резервов: анализ качества резервов на основе их волатильности и общего риска.

Компания отметила, что рынок стейблкоинов становится более стабильным. В текущем 2023 году произошло 1914 депривязок, из которых 609 были связаны с крупными стейблкоинами, поддержанными реальными фиатными деньгами. В сравнении, за весь 2022 год было 2847 депривязок, 707 из которых принадлежали крупным компаниям.

В дополнение к выявлению рисков депривязки, DAM предоставит информацию о рынке стейблкоинов, динамике ликвидности, стабильности эмитента, качестве кастодианов и резервов. Кроме того, сервис предоставит индекс прозрачности, который подчеркнет уровень раскрытия информации, предоставленной организациями, поддерживающими эти стейблкоины реальными фиатными валютами.

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Инструмент был разработан в течение года с использованием гибких средств разработки, чтобы наилучшим образом соответствовать потребностям клиентов. Информация о разработке нового сервиса появилась в начале текущего года. Стоит отметить, что Moody’s Analytics является отдельной компанией от Moody’s Ratings и регулярно предоставляет анализы по аспектам криптоактивного рынка.