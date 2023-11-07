Третий по величине банк Германии, DZ Bank, объявил о запуске собственной платформы для хранения цифровых активов





DZ Bank, третий по величине банк Германии, анонсировал запуск собственной платформы для хранения цифровых активов. Новый сервис будет ориентирован на институциональных клиентов и предлагать им доступ к криптовалютным ценным бумагам, включая криптооблигации от Siemens, как подчеркнуто в официальном заявлении банка.

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Хольгер Мефферт (Holger Meffert), руководитель подразделения по услугам по ценным бумагам и цифровому хранению в DZ, подчеркнул интерес банка к технологии распределенного реестра (DLT), которая представляет собой электронную систему баз данных, распределенную между несколькими устройствами, и отличительной чертой которой является отсутствие единого контролирующего органа.

"Мы прогнозируем, что в течение ближайших десяти лет существенная доля операций на рынке капитала будет проводиться через инфраструктуры, основанные на DLT. В среднесрочной перспективе мы рассматриваем DLT как дополнительную технологию к существующей инфраструктуре для процессов рынка капитала", - заявил Мефферт.

Банк также планирует предоставить институциональным инвесторам и частным клиентам возможность приобретения криптовалют в будущем. В июне 2023 года DZ подал заявку на получение лицензии на хранение криптовалюты в Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin).

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В феврале DZ объявил о начале интеграции цифровых валют в список услуг по управлению активами. Банк сотрудничает с компанией Metaco, специализирующейся на хранении криптовалют.