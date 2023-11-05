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CriptoB
ChatGPT сделал прогноз по Биткоину на 2024 год
Стоимость Биткоин значительно выросла с начала 2023 года, увеличившись с примерно 16 500 долларов США до примерно 34 500 долларов США

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В начале 2023 года, цена Биткоина выросла с уровня примерно 16 500 долларов США до приблизительно 34 500 долларов США, предсказуемо привлекая внимание инвесторов. ChatGPT провел анализ и выделил несколько ключевых факторов, способных повлиять на дальнейшее изменение стоимости криптовалюты в 2024 году.

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Среди этих факторов значительное влияние оказывает более широкое распространение Биткоина на рынке, а также возможное одобрение спотового BTC ETF от BlackRock. Технологические достижения, конкуренция со стороны других криптовалют и общее настроение рынка также сыграют важную роль.

Важно отметить, что экономические условия также оказывают значительное воздействие на цену Биткоина. Политика процентных ставок Федеральной резервной системы США имеет непосредственное воздействие на криптовалютный рынок, что подтверждается ростом цены Биткоина до близких к 36 000 долларам США после паузы в повышении ставок.

Согласно мнению ChatGPT, одобрение заявки BlackRock на запуск спотового BTC ETF может вызвать общий энтузиазм в индустрии и значительно увеличить цену ведущего цифрового актива.

Важно также отметить, что за последние десять лет наблюдались значительные колебания в ноябрьских показателях Биткоина. Существовали как значительные прибыли, как, например, в 2017 году (+53,48%), так и значительные потери, особенно в 2018 году (-36,57%). Ноябрь 2020 года продемонстрировал сильную положительную доходность (+42,95%), но за ним последовали два года с отрицательными показателями в 2021 и 2022 годах.

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Следовательно, с учетом этой динамики, в ноябре можно ожидать роста Биткоина на 15-19%, что может привести к увеличению его стоимости до уровня от 39,1 до 40 тысяч долларов. Тем не менее, на текущий момент рынок переоценен, и возможен локальный пик во второй неделе ноября. После небольшой коррекции, цена Биткоина вновь может начать свой рост.

#news #news.ru
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