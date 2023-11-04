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Derivio, инновационная децентрализованная биржа деривативов, успешно развернула свою сеть на платформе zkSync Era. Новая платформа предлагает трейдерам широкий спектр продуктов DeFi, включая бессрочные фьючерсы, цифровые опционы, спотовые сделки и другие производные. Кроме того, она гарантирует высокую скорость транзакций и минимальные комиссии.
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Соучредитель компании, Майкл Хо, поделился, что основная цель Derivio - создать доверительное окружение для деривативов в сети, не требующее дополнительных проверок. Они стремятся к стимулированию инноваций в области самоуправления, самосуверенности и экономической свободы.
Хо также высказал амбициозные планы: достичь ежедневного объема торгов в размере $1 млрд в течение шести месяцев.
Официальное заявление компании отмечает, что дизайн пула кросс-маржи и мультитокенов Derivio имеет важное значение для активации замороженных фондов и увеличения ликвидности, а также предоставления токенов для различных проектов.
Derivio, основанная в 2022 году, имеет международную команду и зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах. Компания предпочитает не раскрывать своих финансовых планов и оценки.
Это стоит также упомянуть, что Derivio входит в состав шестого сезона инкубационной программы Binance Labs, которая предоставляет ресурсы и образовательные программы для проектов и предпринимателей в экосистеме Binance.