Децентрализованная биржа деривативов Derivio запустила свою сеть на платформе zkSync Era

Derivio, инновационная децентрализованная биржа деривативов, успешно развернула свою сеть на платформе zkSync Era. Новая платформа предлагает трейдерам широкий спектр продуктов DeFi, включая бессрочные фьючерсы, цифровые опционы, спотовые сделки и другие производные. Кроме того, она гарантирует высокую скорость транзакций и минимальные комиссии.

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Соучредитель компании, Майкл Хо, поделился, что основная цель Derivio - создать доверительное окружение для деривативов в сети, не требующее дополнительных проверок. Они стремятся к стимулированию инноваций в области самоуправления, самосуверенности и экономической свободы.

Хо также высказал амбициозные планы: достичь ежедневного объема торгов в размере $1 млрд в течение шести месяцев.

Официальное заявление компании отмечает, что дизайн пула кросс-маржи и мультитокенов Derivio имеет важное значение для активации замороженных фондов и увеличения ликвидности, а также предоставления токенов для различных проектов.

Derivio, основанная в 2022 году, имеет международную команду и зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах. Компания предпочитает не раскрывать своих финансовых планов и оценки.

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Это стоит также упомянуть, что Derivio входит в состав шестого сезона инкубационной программы Binance Labs, которая предоставляет ресурсы и образовательные программы для проектов и предпринимателей в экосистеме Binance.