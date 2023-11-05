Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
Россиянка помогала олигархам и киберпреступникам обходить санкции через криптовалюту
По словам американского регулятора, гражданка России помогла некоему российскому олигарху перевести более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты

реклама

Согласно заявлению американского регулятора, гражданка России, Екатерина Жданова, играла ключевую роль в переводе более $100 миллионов российского олигарха в Объединенные Арабские Эмираты. Министерство финансов США ввело санкции в отношении Ждановой, подчеркивая, что она оказывала помощь российским олигархам и киберпреступникам в обходе американских санкций с использованием криптовалюты, по информации из The Wall Street Journal.

реклама

Данные американского регулятора указывают, что 37-летняя Жданова применяла цифровые валюты для проведения крупных международных операций, включая те, которые осуществлялись на российской криптовалютной бирже Garantex, в отношении которой были введены санкции со стороны США в предыдущем году.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, Брайан Нельсон, отметил: "Благодаря посредникам, таким как Жданова, российская элита, киберпреступники, использующие специальные программы для вымогательства денег, и другие мошенники пытались избежать международных и американских санкций, прибегая к виртуальным валютам".

Представители Минфина США подчеркнули, что Жданова помогла некоему российскому олигарху передать более $100 миллионов в Объединенные Арабские Эмираты, а также осуществляла для клиентов оформление налогового резидентства, паспортов и банковских счетов.

Согласно WSJ, более 80% российского банковского сектора оказалось подвергнуто санкциям, ограничивающим возможности граждан России в проведении денежных переводов через зарубежные банки. В апреле же Банк России позволил использовать криптовалюту для внешних расчетов в рамках эксперимента.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В апреле 2022 года американский регулятор наложил санкции на биржу Garantex, а также на даркнет-маркетплейс "Гидра", назвав Россию пристанищем для киберпреступников. В OFAC пояснили, что биржа, управляемая из башни "Федерация" в "Москва-Сити", "сознательно игнорировала обязательства" по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

#news #newsweek #news.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Журнал Military Watch: за десять дней воздушных боев Украина потеряла 17 истребителей МиГ-29
8
«Калашников» разработал первые прототипы элементов новой экипировки «Легионер»
2
F-35B впервые приземлился ночью по новой схеме
6
Украине были переданы американские штурмовые машины разминирования M1150 ABV
1
Radeon RX 7600 тянет Alan Wake 2 в 4K с высоким FPS
15
Аниме "Атака на Титанов" наконец-то приближается к своему завершению - написал ее режиссер
+
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 546.08 Hotfix, устраняющий ошибки в Alan Wake 2
3
Германия может выйти из совместного с Францией проекта разработки истребителя 6-го поколения FCAS
+
На Amazon Prime завершился первый сезон «Поколения V» и вышло продолжение «Неуязвимого»
+
AMD сотрудничает с 11 bit - будущие игры будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon
8
ФАС будет бороться с «серым» майнингом
2
С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
+
В сети появилась неофициальная информация относительно игры Spellbound от FromSoftware
+
Китайские разработчики утратили возможность заказывать выпуск производительных чипов за рубежом
1
Сообщается, что мир игры "Аватар: Границы Пандоры" трудно исследовать
+
Показан Samsung Galaxy S24 Ultra
1
Бойцы "Пятнашки" использовали тактику Ивана IV при штурме Казани и подорвали позиции ВСУ подкопом
+
Алла Пугачева вернулась в Россию
43
Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
3
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
34

Популярные статьи

"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов
3
Технология создания солнечных элементов следующего поколения на перовскитах дешевле и экологичнее
3
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
16
Халява для PlayStation - активация игр P1, P2, P3 и с чем ее едят
1
"Губчатые бомбы" ЦАХАЛ остановят ХАМАС в подземных туннелях Газы
7
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
74
Батарейки GP Ultra Plus: тянут и паровоз
8
Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
2
Тест и обзор кулера Alseye Thor N600-DT FDB
7
Немецкие танки "Леопард 2" больше не экзотика, а привычная мишень
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
03:49
Во что превратились хохлы за 30 лет?
Российская ракета Х-59 "Овод" прилетела на построение офицеров ВСУ в Заречное Запорожской области
32Влад32
03:47
Не о том думают, дебилы.
МО Украины придумало новую схему по ускорению поставок оружия и военной техники на ЛБС
Waramagedon
03:37
Чтоб сбросить бомбу, нужно ещё долететь.
Британская пресса смоделировала нанесение удара разрабатываемой американской бомбой по Москве
Ainur Eruvich
03:23
Вот и славно. На ссанкции в тапки нужно отвечать развитием образования, науки и технологий в своей стране. В идеале весь мир должен совместно заниматься научно-технологическими разработками (и не толь...
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
Ярослав Павловский
02:06
Я очень хотел-бы посмотреть на то как ты стал-бы разгонять по бетонке самолёт-носитель или как его здесь нарекли авианосец полностью заправленный топливом с общей массой 1250 тонн со взлётной скорость...
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
Александр Иконников
02:03
Чёт не верится в ваши эти 61 терабайт
Консоль Steam Deck от Valve получила SSD накопитель объемом 61 ТБ
alljam
01:53
Оптические процессоры как бы давно придуманы, только никто пока в реальных материалах такое не создавал. Странно что начали с сложного и скорее это фейк, хотябы просто чип уровня обычного процессора с...
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
REY_B_
01:46
Ну так Залужному нары не грозят.....
Интервью Залужного для Economist вызывало бурную реакцию у офиса Зеленского
Дмитрий Захаров
01:38
“ использовались на машинах в дорогих ценовых сегментах”. И мазда 626 89 года вместе с кариной 91 такие: ну да, ну да, мы премиум.)))
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
Борис Дайтер
01:33
Собаки тоже один вид, однако от дога, таксы, бульдога и сеттера никто даже не ожидает однаковых способностей.
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем