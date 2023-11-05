По словам американского регулятора, гражданка России помогла некоему российскому олигарху перевести более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты

Согласно заявлению американского регулятора, гражданка России, Екатерина Жданова, играла ключевую роль в переводе более $100 миллионов российского олигарха в Объединенные Арабские Эмираты. Министерство финансов США ввело санкции в отношении Ждановой, подчеркивая, что она оказывала помощь российским олигархам и киберпреступникам в обходе американских санкций с использованием криптовалюты, по информации из The Wall Street Journal.

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Данные американского регулятора указывают, что 37-летняя Жданова применяла цифровые валюты для проведения крупных международных операций, включая те, которые осуществлялись на российской криптовалютной бирже Garantex, в отношении которой были введены санкции со стороны США в предыдущем году.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, Брайан Нельсон, отметил: "Благодаря посредникам, таким как Жданова, российская элита, киберпреступники, использующие специальные программы для вымогательства денег, и другие мошенники пытались избежать международных и американских санкций, прибегая к виртуальным валютам".

Представители Минфина США подчеркнули, что Жданова помогла некоему российскому олигарху передать более $100 миллионов в Объединенные Арабские Эмираты, а также осуществляла для клиентов оформление налогового резидентства, паспортов и банковских счетов.

Согласно WSJ, более 80% российского банковского сектора оказалось подвергнуто санкциям, ограничивающим возможности граждан России в проведении денежных переводов через зарубежные банки. В апреле же Банк России позволил использовать криптовалюту для внешних расчетов в рамках эксперимента.

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В апреле 2022 года американский регулятор наложил санкции на биржу Garantex, а также на даркнет-маркетплейс "Гидра", назвав Россию пристанищем для киберпреступников. В OFAC пояснили, что биржа, управляемая из башни "Федерация" в "Москва-Сити", "сознательно игнорировала обязательства" по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.