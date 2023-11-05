Заместитель руководителя финансово-технологической компании ONLY BANK Виталий Китайчук в интервью Crypto.ru высказал мнение относительно запуска цифровых валют центрального банка (CBDC)





В ходе интервью для Crypto.ru, Виталий Китайчук, заместитель руководителя финансово-технологической компании ONLY BANK, поделился своим взглядом на запуск цифровых валют центральных банков (CBDC). Он отметил, что сложно предсказать, какая из них появится в общественности раньше — цифровой евро или доллар США.

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Как пояснил аналитик, оба эти проекта находятся на разных стадиях разработки и зависят от множества факторов. Цифровой евро, представляющий валюту Европейского союза, в настоящее время находится в стадии исследования и консультаций. Внедрение этой валюты может занять несколько лет. По словам главы Европейского Центробанка, Кристин Лагард, запуск и интеграция в экономику могут ожидаться не ранее 2025 года.

С другой стороны, уже существуют определенные формы цифрового доллара в виде стейблкойнов. Китайчук подчеркнул, что они успешно применяются в различных сферах. Возникает вопрос, можно ли приравнять USDT или USDC к "цифровому доллару" и легализовать платежи с использованием этих криптовалют. На текущий момент, в условиях санкций, некоторые трансграничные платежи в России уже осуществляются именно через эти инструменты.

По мнению исследователя, цифровой доллар США может быстрее и более качественно войти в повседневную жизнь граждан, так как имеет готовую законодательную и техническую базу для внедрения. Однако, с точки зрения аналитика, официальное внедрение цифровой валюты США пока не было анонсировано. В то же время, крипторубль и правительство РФ, которое уже опережает цифровой доллар и евро в разработке законодательной базы и технологических решений, остаются важными игроками в этом контексте.

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В заключение, Виталий Китайчук подчеркнул, что успех каждой из цифровых валют сегодня зависит от решений правительств и регуляторных органов. Критически важными являются их оценка и принятие соответствующих технологических и безопасностных мер.