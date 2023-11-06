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Илон Маск утверждает, что его компании не планируют выпускать криптовалютные токены, что он подчеркивал неоднократно. В данный момент его основное внимание сосредоточено на развитии платформы X, с амбициями превратить ее в универсальное приложение к 2024 году. Параллельно с этим, сегодня запущен xAI - чат-бот, предназначенный для избранной аудитории клиентов.
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Этот бот, известный как Grok, способен предоставлять ответы на вопросы в режиме диалога, основываясь на знаниях, сравнимых с теми, что используются для обучения модели ChatGPT и аналогичных. Маск сообщает, что Grok имеет доступ к информации о платформе X, аналогично ChatGPT, и может искать актуальные данные в сети.
Маск также намекает, что Grok может избегать ответов на более чувствительные вопросы. Подписчики нового плана X Premium Plus за 16 долларов в месяц, предоставляющего доступ к X без рекламы, получат доступ к Grok.
Компания, разрабатывающая чат-бота под руководством Маска, включает в себя бывших сотрудников DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla и Университета Торонто. Они сотрудничают с Дэном Хендриксом, директором Центра безопасности искусственного интеллекта.
На саммите по безопасности искусственного интеллекта в Лондоне Илон Маск вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунак обсудили необходимость внедрения физических "выключателей" для искусственного интеллекта с целью предотвращения потенциально опасного поведения роботов.
Маск назвал искусственный интеллект одной из наибольших угроз человечеству, но также подчеркнул его потенциал как "волшебного джинна", способного исполнять неограниченные желания и открывать новую эпоху изобилия. Он выразил намерение создать систему искусственного интеллекта через свою компанию xAI, которая будет максимально полезна для человечества.
Маск также советует правительствам не торопиться с принятием законодательства в области искусственного интеллекта. Он предполагает, что компании, использующие эту технологию, могут лучше выявлять проблемы и делиться своими выводами с законодателями, работающими над новыми законами в этой области.