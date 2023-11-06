Илон Маск заявляет, что его компании не будут выпускать токены. Маск неоднократно утверждал, что этого не произойдет

Илон Маск утверждает, что его компании не планируют выпускать криптовалютные токены, что он подчеркивал неоднократно. В данный момент его основное внимание сосредоточено на развитии платформы X, с амбициями превратить ее в универсальное приложение к 2024 году. Параллельно с этим, сегодня запущен xAI - чат-бот, предназначенный для избранной аудитории клиентов.

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Этот бот, известный как Grok, способен предоставлять ответы на вопросы в режиме диалога, основываясь на знаниях, сравнимых с теми, что используются для обучения модели ChatGPT и аналогичных. Маск сообщает, что Grok имеет доступ к информации о платформе X, аналогично ChatGPT, и может искать актуальные данные в сети.

Маск также намекает, что Grok может избегать ответов на более чувствительные вопросы. Подписчики нового плана X Premium Plus за 16 долларов в месяц, предоставляющего доступ к X без рекламы, получат доступ к Grok.

Компания, разрабатывающая чат-бота под руководством Маска, включает в себя бывших сотрудников DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla и Университета Торонто. Они сотрудничают с Дэном Хендриксом, директором Центра безопасности искусственного интеллекта.

На саммите по безопасности искусственного интеллекта в Лондоне Илон Маск вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунак обсудили необходимость внедрения физических "выключателей" для искусственного интеллекта с целью предотвращения потенциально опасного поведения роботов.

Маск назвал искусственный интеллект одной из наибольших угроз человечеству, но также подчеркнул его потенциал как "волшебного джинна", способного исполнять неограниченные желания и открывать новую эпоху изобилия. Он выразил намерение создать систему искусственного интеллекта через свою компанию xAI, которая будет максимально полезна для человечества.

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Маск также советует правительствам не торопиться с принятием законодательства в области искусственного интеллекта. Он предполагает, что компании, использующие эту технологию, могут лучше выявлять проблемы и делиться своими выводами с законодателями, работающими над новыми законами в этой области.