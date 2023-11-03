Биткоин-компания Marathon Digital (MARA) запустила пилотный проект по добыче полезных ископаемых в штате Юта (США)

Компания Marathon Digital (MARA), специализирующаяся на биткоине, реализует новаторский проект по добыче полезных ископаемых в штате Юта, США. Особую ценность представляет то, что метан, извлеченный из свалочных отходов, будет эффективно превращен в электроэнергию, необходимую для обеспечения процессов майнинга криптовалют.

реклама

Согласно официальному заявлению, компания заключила стратегическое партнерство с Nodal Power - организацией, специализирующейся на разработке и управлении возобновляемыми источниками энергии. Совместно они запустят тестовый проект с мощностью 280 киловатт (кВт). В сообщении подчеркивается, что при успешных результатах, руководство рассмотрит возможность масштабирования и расширения данной инициативы.

"Наш проект является важной частью всесторонней инициативы компании, нацеленной на изучение возможности эффективного использования метана, выделяемого на свалках. Мы планируем его конвертацию в электроэнергию и применение для поддержки майнинга биткоинов", - отметили в компании.

Это далеко не первый пример, когда компании ищут инновационные подходы к собственной электроэнергии с использованием альтернативных источников и при этом активно борются с проблемой выбросов парниковых газов. В предыдущем году стартап Vespene Energy привлек финансирование для добычи биткоинов с применением аналогичного метода.

"Метан, естественным образом образующийся на свалках в результате разложения биологических отходов и прочих материалов, часто оказывается неиспользованным. Этот ресурс утрачивается зря. У Marathon появляется уникальная возможность преобразовать вредный газ в продуктивный источник чистой и возобновляемой энергии", - подчеркнул председатель и генеральный директор компании Фред Тиль.

Согласно данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), метан в 80 раз более вреден, чем углекислый газ, в течение 20 лет после его выброса в атмосферу.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

"В Marathon мы постоянно стремимся к инновационным методам разнообразия нашей деятельности. Мы усердно работаем над снижением расходов на электроэнергию и используем уникальные аспекты майнинга биткоинов для улучшения среды, в которой осуществляем свою деятельность", - добавил Тиль.