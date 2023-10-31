В OKX поделились 12-ым по счету отчетом о резервах

В свой 12-й по счету отчет о резервах, OKX поделилась своими впечатляющими результатами. Компания в настоящий момент управляет более чем $12 млрд криптовалютными активами, а их обеспеченность составляет впечатляющие 103%.

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Этот год для OKX стал периодом устойчивости. Коэффициент резервирования на протяжении всего года превышал 100% для 22 активов, включая таких гигантов, как биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT). На текущий момент, этот показатель остается на уровне 103%, что говорит о высокой степени надежности и готовности платформы полностью компенсировать потери в случае взлома или хищения активов.

В августе был проведен опрос, который подчеркнул важность регулярного подтверждения резервов. Более 67% пользователей проголосовали в пользу ежемесячной отчетности.

Доказательство резервов (Proof-of-Reserve, PoR) представляет собой неотъемлемый инструмент обеспечения прозрачности и защиты баланса клиентов. Начав с печального случая с биржей FTX в ноябре 2022 года, PoR стал стандартом индустрии, способствуя повышению уровня доверия со стороны пользователей.

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OKX также активно адаптируется к новым правилам в Великобритании. С соблюдением новых регуляций, платформа приняла ряд мер, включая сокращение предлагаемых токенов до 40, а также предупреждения о рисках для граждан Великобритании в приложении и веб-сайте.