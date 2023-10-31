Казначейством Великобритании объяснило, как собирается регулировать стейблкоины, защищая владельцев криптовалют и обеспечивая стране финансовую стабильность

Казначейство Великобритании выразило свои намерения по регулированию стейблкоинов с целью обеспечения защиты владельцев криптовалют и обеспечения финансовой стабильности в стране.

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В планах Казначейства на 2024 год - представить парламенту законопроект, который устанавливает, что стейблкоины, обеспеченные фиатными валютами, будут регулироваться Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA). В рамках этого предложения также предполагается, что местные компании, имеющие разрешение FCA на проведение платежей, должны будут соответствовать местным нормативам по отношению к иностранным стабильным валютам.

Авторы будущего законопроекта утверждают, что стейблкоины, не обеспеченные фиатными валютами, включая алгоритмические токены, не будут участвовать в регулируемых платежах. Хотя документ не содержит прямого запрета на такие операции, он уточняет, что они останутся без регулирования. Казначейство считает, что к таким операциям следует применять те же требования, что и к необеспеченным криптоактивам.

Что касается стандартных стейблкоинов, FCA намерено требовать от их эмитентов поддерживать обеспечение в доверительном трасте, созданном в соответствии с специальным законом. В правилах FCA будут четко определены условия работы траста и обязательства по выкупу в случае банкротства компании-эмитента. Если британский эмитент стейблкоинов станет банкротом, процедура должна проводиться в соответствии с Законом о несостоятельности от 1986 года.

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Не так давно в Великобритании принят закон, предоставляющий местным правоохранительным органам полномочия замораживать и изымать криптоактивы у пользователей, подозреваемых в совершении уголовных преступлений.