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В ответ на давление со стороны регуляторов в отношении стейблкоина BUSD, биржа Binance принимает некоторые существенные меры с 26 октября 2023 года.
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В преддверии этого события, 18 октября, Binance уведомила своих трейдеров о грядущих изменениях. Конкретно, с планов выведения TRX/BUSD, ATOM/BUSD, HBAR/BUSD, LDO/BUSD и LEVER/BUSD. Эти маржинальные пары не только подлежат прекращению торгов, но также сталкиваются с прекращением изолированных маржинальных заимствований. Эти изменения вступят в силу с 20 октября. Позиции трейдеров в данных маржинальных парах будут регулироваться автоматически, а все ожидающие ордера, связанные с ними, будут аннулированы.
Совет Binance заключается в том, чтобы воздержаться от внесения изменений в свои позиции в переходный период. Вместо этого, предлагается пользователям самостоятельно закрыть свои позиции и переместить активы с маржинальных кошельков на обычные (спотовые) кошельки. Последний день, когда это можно сделать, - 26 октября.
Эти шаги со стороны Binance являются частью более широкой стратегии, направленной на отказ от нативного стейблкоина BUSD, который ранее выпускался совместно с Paxos.