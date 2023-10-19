26 октября 2023 года биржа Binance отключит несколько крупных торговых пар из-за давления регуляторов на BUSD

В ответ на давление со стороны регуляторов в отношении стейблкоина BUSD, биржа Binance принимает некоторые существенные меры с 26 октября 2023 года.

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В преддверии этого события, 18 октября, Binance уведомила своих трейдеров о грядущих изменениях. Конкретно, с планов выведения TRX/BUSD, ATOM/BUSD, HBAR/BUSD, LDO/BUSD и LEVER/BUSD. Эти маржинальные пары не только подлежат прекращению торгов, но также сталкиваются с прекращением изолированных маржинальных заимствований. Эти изменения вступят в силу с 20 октября. Позиции трейдеров в данных маржинальных парах будут регулироваться автоматически, а все ожидающие ордера, связанные с ними, будут аннулированы.

Совет Binance заключается в том, чтобы воздержаться от внесения изменений в свои позиции в переходный период. Вместо этого, предлагается пользователям самостоятельно закрыть свои позиции и переместить активы с маржинальных кошельков на обычные (спотовые) кошельки. Последний день, когда это можно сделать, - 26 октября.

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Эти шаги со стороны Binance являются частью более широкой стратегии, направленной на отказ от нативного стейблкоина BUSD, который ранее выпускался совместно с Paxos.