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CriptoB
Новые правила отчетности по криптовалютам в США угрожают отрасли
Главный юрист Coinbase Пол Сингх Гревал призвал криптосообщество присоединиться к движению против предложенных Казначейством США правил налоговой отчетности по криптовалютам

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Главный юрист Coinbase, Пол Сингх Гревал, призывает криптосообщество встать на защиту принципов в свете предложенных Казначейством США изменений в налоговой отчетности по криптовалютам. Гревал высказывает опасения о возможном создании далеко идущего прецедента для государственной слежки за финансовой активностью граждан.

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Он подчеркивает, что эти предложения в высшей степени выходят за рамки полномочий Конгресса по установлению норм отчетности по налогам. При вступлении таких правил в силу, цифровые активы могут оказаться в невыгодном положении, что, в свою очередь, представляет угрозу для развития сферы.

Предлагаемые новые нормы в отношении отчетности по криптовалютам вызвали озабоченность в индустрии. Согласно этим нормам, криптоброкеры должны будут адаптироваться к новой форме отчетности с целью упрощения процесса налоговых деклараций и сокращения случаев налоговых махинаций.

Эти регулирования затронут как централизованные, так и децентрализованные биржи, процессоры криптовалютных платежей, онлайн-кошельки и криптоброкеров.

Министерство финансов США утверждает, что новая форма значительно упростит процедуру подачи налоговых деклараций, помогая налогоплательщикам разобраться в своих налоговых обязанностях, избегая сложных расчетов или затрат на подготовку налоговых деклараций по цифровым активам.

В случае утверждения этих норм, новая налоговая система вступит в силу с началом 2026 года, и брокеры будут обязаны предоставлять отчетность о транзакциях 2025 года с января 2026 года, используя форму 1099-DA. Однако многие американские законодатели призывают IRS внедрить эти нормы еще раньше.

Министерство финансов считает, что новые нормы отчетности по криптовалютам приведут цифровые активы в соответствие с традиционной финансовой отчетностью. В то время как юрист Coinbase, Пол Сингх Гревал, настаивает на обратном. Он подчеркивает, что эти предложенные нормы создадут опасный прецедент для мониторинга финансовой активности граждан, требуя докладывать почти о каждой транзакции с цифровыми активами, включая покупку кофе.

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Эти нормы также потребуют сбора большого объема личных данных пользователей, что не соответствует законным общественным целям. Этот сбор данных может создать избыточную нагрузку для стартапов Web3 из-за высоких требований, предлагая IRS больше данных, чем они смогут обработать и проанализировать.

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