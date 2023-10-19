Прокуратура Томской области потребовала от «Томскводоканала» демонтировать майнинговую ферму, работавшую на мощностях предприятия

После многочисленных жалоб жителей поселка Кайдаловка на шум, исходящий с территории водозабора, прокуратура Томской области вынесла решение о требовании демонтажа майнинговой фермы, работавшей на предприятии "Томскводоканал". Проверка, проведенная сотрудниками надзорного ведомства, показала, что источником этого шума были две газопоршневые установки, используемые для добычи криптовалюты.

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Прокуратура подала в суд иск о демонтаже данного оборудования. Основанием для этого послужило отсутствие у "Томскводоканала" лицензии на эксплуатацию указанных установок, которые являются опасным производственным объектом. В настоящее время ведутся два дела об административных правонарушениях в связи с фактами самовольного подключения к электросетям и нарушениями требований промышленной безопасности.

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Ранее Министерство энергетики РФ предложило повысить тарифы на электроэнергию для добытчиков криптовалют в регионах с дефицитом энергоресурсов, подчеркивая необходимость соблюдения всех норм и требований в области энергетической безопасности.