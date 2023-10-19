Правитель Рас-Аль-Хаймы шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими открыл Оазис цифровых активов RAK (RAK DAO), свободную экономическую зону, предназначенную для поддержки компаний, занимающихся цифровыми активами, блокчейном, Web3 и искусственным интеллектом (ИИ)

На днях правитель эмирата Рас-Аль-Хайма, шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими, в торжественной обстановке открыл Оазис цифровых активов RAK (RAK DAO). Этот инновационный цифровой хаб представляет собой свободную экономическую зону, призванную поддержать компании, специализирующиеся в области цифровых активов, блокчейна, Web3 и искусственного интеллекта (ИИ). Стратегическое размещение Оазиса в Объединенных Арабских Эмиратах подчеркивает важность этой страны как мирового центра для инноваций.

реклама

Эта уникальная свободная зона предназначена для компаний, предоставляющих услуги в сфере цифровых и виртуальных активов, таких как Метавселенная, блокчейн, служебные токены, виртуальные кошельки, невзаимозаменяемые токены (NFT), децентрализованные автономные организации (DAO), децентрализованные приложения (DApps) и другие инновационные предприятия, связанные с Web3.

RAK DAO, вместе со своими партнерами, активно планирует осуществлять программы грантов и предоставлять специализированную поддержку в области технологий, маркетинга и развития бизнеса.

Эмират Рас-Аль-Хайма, кроме своих богатых культурных достопримечательностей, стремится к диверсификации своей экономики, отходя от традиционных направлений, в частности, сферы туризма.

Новый оазис цифровых активов вступает в конкуренцию с более известными технологическими центрами в Абу-Даби и Дубае, которые уже привлекают внимание мировых криптофирм.

RAK DAO теперь присоединяется к списку свободных зон ОАЭ, благоприятно настроенных на развитие Web3. В этих зонах предприниматели обладают полной автономией в управлении своим бизнесом и имеют свои собственные налоговые и правовые структуры, за исключением уголовного законодательства ОАЭ. Сюда входят Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM), Дубайский мультисырьевой центр (DMCC), Дубайский международный финансовый центр и другие.

Законодательство предоставляет свободной зоне финансовую, административную и правовую независимость, что делает ее идеальной площадкой для инноваций в сфере виртуальных активов.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

RAK DAO также объявила о партнерстве с рядом компаний, включая банк RAKBANK и румынскую компанию по искусственному интеллекту Humans Ai, для развития своей экосистемы. Это сотрудничество обещает внести существенный вклад в развитие этого инновационного проекта.