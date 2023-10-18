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CriptoB
LOOM и BIGTIME подешевели на 36% и 23% за сутки
Несмотря на рост котировок биткоина (BTC) выше $28 500, некоторые альткоины очень сильно разочаровали своих краткосрочных инвесторов

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Несмотря на подъем курса биткоина (BTC) выше отметки в $28 500, некоторые альткоины оказались настоящим разочарованием для своих краткосрочных инвесторов. Среди этих цифровых активов оказались такие, которые недавно привлекли внимание участников рынка, но впоследствии жестко разбили надежды держателей. Примерами таких виртуальных активов стали Loom Network (LOOM) и Big Time (BIGTIME).

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Loom Network продемонстрировала рост более чем на 740% за месяц, однако к утру 18 октября 2023 года, её стоимость серьезно обрушилась, уменьшившись на 35,8%, а за неделю потери составили 9%. 15 октября LOOM достигла своего пика, превысив отметку $0,48, но на момент написания новости цена составила всего $0,178. Рыночная капитализация упала до $217,32 млн, а объемы торгов за сутки достигли $509,01 млн.

Eще одним разочарованием стал BIGTIME, потерявший в стоимости 22,9% за последние 24 часа. Его можно было купить за $0,166. Рыночная капитализация снизилась до $24,47 млн, при этом объемы торгов выросли на почти 40% до $67,85 млн. Следует отметить, что котировки данной виртуальной валюты по-прежнему на 168,7% выше, чем неделю назад.

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Исследователи рынка криптовалют также зафиксировали снижение котировок популярного мем-токена Wall Street Memes (WSM) на 15,75% за последние 24 часа. Его можно было приобрести за $0,025, а рыночная капитализация снизилась до $45,04 млн. Суточный объем торгов составил $32,85 млн.

#news #newsweek #news.ru
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