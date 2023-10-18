Объемы сделок на централизованных криптовалютных биржах имеют отрицательную динамику

Активность на централизованных криптовалютных биржах, в частности на платформе Coinbase в США, демонстрирует отрицательную динамику. Этот вывод сделали аналитики инвестиционного банка Berenberg, отметив, что в третьем квартале текущего года объем торгов снизился на 17% по сравнению с предыдущим периодом и на 52% в годовом исчислении.

реклама

Представители Coinbase сообщили о планах опубликовать официальные данные о результатах третьего квартала 2 ноября 2023 года.

Банковские аналитики выразили обеспокоенность уровнем потребительского спроса на COIN, подчеркнув, что конкуренция в криптопространстве представляет серьезную угрозу для компании. Марк Палмер, аналитик, подчеркнул, что основной тревогой в отношении Coinbase Global являются не столько текущие операционные показатели компании, сколько риски, связанные с регулированием и возможными судебными разбирательствами в США.

В отчете также указано, что политические аспекты могут повлиять на деятельность руководства биржи. Последние события на Ближнем Востоке, аналогично тому, что произошло с Binance, могут привлечь внимание к вопросам легитимности операций на платформе Coinbase и вызвать реакцию финансовых регуляторов.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на текущие сложности в криптосфере и регулировании, акции компании удерживаются близко к уровням конца 2021 года. По мнению экспертов Berenberg, их стоимость выросла более чем на 112% с начала текущего года. За этот же период курс биткоина (BTC) поднялся на 72%, а фондовый индекс Nasdaq прибавил 29%. Банк рекомендует инвесторам продолжать удерживать акции Coinbase.